Российская ракета успешно вывела европейский спутник на орбиту

Российская ракета-носитель «Союз-СТ» с европейским метеорологическим спутником Metop-C успешно запущена с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ). Об этом сообщает «Интерфакс».

Старт произведен в ночь на среду в 03:48 по московскому времени. Ровно через час спутник отделился от ракеты и вышел на орбиту. «Космический аппарат MetOp-C взят на управление. Ракета и “Фрегат” отработали по плану», — написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

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«Союз-СТ» — российская одноразовая ракета-носитель. Может выводить различные космические аппараты на широкий спектр околоземных орбит, а также на межпланетные траектории. Создана самарским Ракетно-космическим центром «Прогресс» для обеспечения коммерческих запусков из ГКЦ в рамках совместного российско-европейского проекта «Союз-Куру».

В июне сообщалось, что Европа к 2023 году допускает отказ от коммерческих запусков российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с экваториального космодрома Куру в пользу разрабатываемой собственной ракеты Ariane 6 в версии с двумя боковыми ускорителями. Ее запуск намечен на 16 июля 2020 года.

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