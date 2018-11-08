Кубанских чиновников уличили в массовом сокрытии недвижимости

В Краснодарском крае около трех десятков чиновников, занимающих различные посты в муниципальных учреждениях города Армавира, скрывали, что владеют объектами недвижимости. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры в четверг, 8 ноября.

Множественные факты нарушения федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О муниципальной службе в Российской Федерации» выявила прокуратура Армавира.

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В частности, сотрудники надзорного ведомства установили факты сокрытия чиновниками доходов в общем размере свыше 2,4 миллиона рублей, десяти земельных участков, 13 объектов жилого и нежилого назначения, финансовых обязательств на сумму свыше 3,5 миллиона рублей, а также одного транспортного средства.

По результатам проверки 30 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, отмечается в сообщении.

Летом 2017-го в Краснодарском крае также разгорелся крупный коррупционный скандал: тогда в сеть попало видео со свадьбы дочери судьи краевого суда Елены Хахалевой. В торжестве участвовали звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Стоимость праздника оценили в два миллиона долларов. В отношении Хахалевой была проведена служебная проверка, не выявившая нарушений. Впоследствии судью пришлось взять под госохрану из-за поступавших в ее адрес угроз.

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