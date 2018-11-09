Трампа попросили надавить на Путина из-за малайзийского «Боинга»

Семьи погибших при крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году обратились к президенту США Дональду Трампу. Они просят надавить на российского лидера Владимира Путина, чтобы тот дал ответы на их вопросы, сообщает ABC News.

В письме родственники 30 из 298 жертв заявляют, что «имеют право знать, что произошло с дорогими им людьми». Послание опубликовал в Twitter Томас Шанцман, чей 18-летний сын был среди пассажиров «Боинга».

Как отмечается в письме, ни одна страна не взяла на себя ответственность за катастрофу. «Вместо этого очевидные попытки предпринимаются для того, чтобы скрыть правду о произошедшем (...), попытки властей Российской Федерации, которые поддерживает и которым вторит президент Путин», — говорится в нем.

17 сентября в Минобороны России рассказали о ракете, сбившей самолет. Она была изготовлена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье в 1986 году, а затем отправлена в воинскую часть в городе Стрый Львовской области Украинской ССР и после этого на территорию России не вывозилась.

В мае Совместная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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