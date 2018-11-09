Оператору «Северного потока» запретили выплаты «Газпрому»

Суд в Швейцарии запретил компании-оператору газопровода «Северный поток» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты «Газпрому». Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате запрета все выплаты от этих компаний "Газпрому" направляются на швейцарских приставов», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что такое решение было принято в рамках обеспечительных мер по требованию «Нафтогаза». В российской компании рассказали, что все попытки арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG пока были безуспешными.

Ранее 6 ноября аналитики Fitch, выставляя рейтинг украинской компании, отметили, что у «Нафтогаза» практически нет шансов добиться взыскания с «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов, которые ему в феврале присудил Стокгольмский арбитраж.

Спор «Нафтогаза» и «Газпрома» продолжался несколько лет. Компании подали обоюдные иски в Стокгольмский арбитраж: о недопоставке газа по транзитному договору и об отказе от покупки вопреки условиям контракта. В феврале этого года суд частично удовлетворил требования обеих сторон. В итоге «Газпром» остался должен «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. Компания уже подала апелляцию на это решение.

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