Нефтяники решили защититься от санкций

Российские компании «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» ведут ожесточенные переговоры с западными покупателями, чтобы добиться пересмотра контрактов на 2019 год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Компании добиваются возможности перейти на оплату в евро (на данный момент расчеты производятся в долларах). Помимо этого, в контракты хотят вписать пункт, оговаривающий ответственность для покупателей за задержку или отказ оплаты из-за санкций.

По словам источника, российские компании стремятся защитить себя от дальнейших санкций, покупатели, в свою очередь, не хотят брать все риски на себя. В настоящий момент стороны пытаются прийти к компромиссу.

В середине сентября сообщалось, что европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск крупнейших российских компаний, среди которых были «Роснефть» и «Газпромнефть», об аннулировании санкций Евросоюза. В «Роснефти» посчитали это решение незаконным. Применение санкций против частных компаний, которые не участвуют в принятии политических решений, представители компании назвали юридическим произволом.

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