Проверка колонии с обедавшим крабами бандитом-«цапком» сорвалась

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова, ранее утверждавшая, что член кущевской банды Вячеслав Цеповяз не пользуется привилегиями в колонии, не смогла доехать с проверкой до тюрьмы из-за непогоды. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает РИА Новости.

«Выезжали, не смогли добраться из-за погоды (в Приамурье в пятницу мокрый снег, осложнена дорожная обстановка), планируем ехать завтра», — сказала Охотникова.

Охотникова ранее сообщила РИА Новости, что Цеповяз содержится в обычных условиях, а в СМИ «пускается неверная информация» о поблажках для него.

«Отбывает наказание на обычных условиях, читает, живет в бараке. Раньше он работал, сейчас не работает, ему поставили инвалидность, что-то с рукой, — рассказывала правозащитница. — При колонии №3 есть магазин, осужденные имеют право делать покупки, а также делать заказы на какие-то продукты, на средства личной гигиены».

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Цеповяз отбывает наказание в колонии строгого режима в амурском селе Среднебелая. В конце октября в СМИ появились фотографии его трапезы с красной икрой, крабами и шашлыком. На снимках участник кровавой банды позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руке. Выяснилось, что в месяц Цеповяз тратил 100 тысяч рублей — на продукты, белье, бытовую химию. Деньги переводила бывшая жена бандита, которая судится с ним из-за семейного бизнеса. Следственный комитет завел на сотрудников колонии уголовное дело о превышении полномочий.

Цеповяз был в банде Сергея Цапка, которая действовала в Краснодарском крае в 1990-х — 2000-х годах. Осенью 2010 года бандиты по приказу Цапка убили 12 человек, в том числе четверых детей. После этого участники ОПГ отправились в тюрьму. Цеповяз получил 20 лет, потом срок сократили на два месяца. Главари Сергей Цапок, Игорь Черных и Владимир Алексеев приговорены к пожизненному заключению. Цапок и Черных скончались в изоляторе.

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