США заявили о нежелании враждовать с Китаем

Соединенные Штаты Америки не намерены начинать холодную войну с Китаем. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает «Интерфакс».

«Соединенные Штаты не стремятся к холодной войне или к политике сдерживания в отношении Китая. Вместо этого мы хотим удостовериться в том, что Китай действует ответственно и честно. Это в интересах безопасности и процветания обеих наших стран», — сказал Помпео.

Американский госсекретарь выразил надежду на дальнейшее сотрудничество стран в отношении иранской ядерной и ракетной программ и другой «враждебной деятельности» Ирана. В качестве примеров успешного сотрудничества США и Китая он назвал принятие резолюций СБ ООН по КНДР.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война: страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который уже не сможет обогнать экономику США.

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