Российского торговца нелегальной водкой экстрадировали из Греции

Гражданина России Автандила Георгиева, обвиняемого в торговле нелегальным алкоголем, экстрадировали из Греции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Георгиева обвиняют в организации преступного сообщества, производстве и сбыте товаров и продукции без маркировки, а также отмывании денег. В ведомстве рассказали, что фактическая передача преступника российским правоохранительным органам происходила в аэропорту Афин.

По версии следствия, с марта 2013-го по июнь 2014 года Георгиев создал преступное сообщество, объединившее несколько организованных групп. Часть его сообщников занималась незаконным оборотом немаркированной водки различных марок в Волгограде и других регионах России.

Таким образом преступники заработали 157 миллионов рублей. Более 103 миллионов рублей Георгиев легализовал и распорядился ими по своему усмотрению.

В 2016 году его задержали на территории Греции. В июне того же года генеральная прокуратура России направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!