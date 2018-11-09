WSJ увидело в убийстве саудовского журналиста следы дела Скрипалей

Колумнист американского издания The Wall Street Journal Гэри Шмитт (Gary Schmitt) сравнил убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам Шмитта, оба происшествия были плохо спланированы и организованы, в результате чего моментально привлекали внимание общественности к Москве и Эр-Рияду.

Журналист поразился плохой организацией отравления Скрипалей, якобы совершенного российскими спецслужбами. Он не нашел другого объяснения тому, что лица россиян попали в объективы камер видеонаблюдения в Великобритании.

Автор колонки уверен, что подобные инциденты были заранее спланированы Россией и Саудовской Аравией, не только чтобы обезвредить противников, но и чтобы запугать инакомыслящих. Однако Шмитт винит во всем правительства США, Великобритании и их союзников, которое слабо реагировало на происшествия. По словам колумниста, они лишь молчали или слегка запугивали злоумышленников, даже если инциденты происходили на их территории.

В марте 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Власти Великобритании подозревали в атаке на семью российских спецагентов, поэтому в скором времени выслали из страны несколько десятков российских дипломатов. Москва отрицала все обвинения.

В начале сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила российские спецслужбы в покушении на жизнь Скрипалей. Британская разведка подозревала россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые могли въехать на территорию Великобритании по паспортам, выданным на вымышленные имена. В номере их гостиницы обнаружили следы нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которым предположительно был отравлен бывший полковник.

Позднее Петров и Боширов вышли на связь с журналистами. В интервью RT они заверили, что не имеют отношения к отравлению Скрипалей.

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Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи произошло 2 октября. Будучи в Стамбуле, мужчина отправился в посольство Саудовской Аравии, чтобы оформить документы на развод. Спустя несколько часов он так и не вышел из здания, а сотрудники генкосульства заявили его невесте, что Хашкуджи давно ушел. Как оказалось позднее, журналиста убили на месте. Спустя почти три недели Эр-Рияд признал смерть Хашкуджи.

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