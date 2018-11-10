Задержанного в Монако российского миллиардера отпустили в Москву

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, обвиненный по делу о коррупции в Монако, вернулся в Москву. Об этом РБК рассказал представитель бизнесмена.

Собеседник агентства отметил, что Рыболовлев освобожден под условие судебного контроля и не ограничен в перемещениях, но обязан являться по повестке на допрос. Бизнесмену запрещено встречаться с некоторыми фигурантами дела.

9 ноября полицейские в Монако провели протестную акцию в связи с тем, что их коллеги были обвинены в коррупции, пассивной торговле влиянием и нарушении тайны следствия по «делу Рыболовлева».

По версии следствия, начальник уголовного розыска Монако Кристоф Аге и его заместитель Патрик Фюзари, а также бывший советник правительства княжества Поль Массерон и экс-глава службы безопасности Монако Режи Ассо могли состоять в сговоре с российским бизнесменом и помогать ему в судебных разбирательствах.

Также обвинения по делу были предъявлены бывшему министру юстиции Монако Филиппу Нармино.

7 ноября российского миллиардера освободили из-под стражи спустя сутки после того, как он был задержан по требованию прокуратуры Монако.

Рыболовлева обвиняют в коррупции, фактах «торговли влиянием» и соучастии этим преступлениям. В его апартаментах в Монте-Карло прошли обыски, ведется расследование.

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