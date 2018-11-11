Усик отправил Белью в нокаут и защитил титул Абсолютного чемпиона мира

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик защитил титул, победив британца Тони Белью. об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой, проходивший в Манчестере, завершился рассечением у Белью и нокаутом в восьмом раунде.

31-летний Усик отстоял пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). В карьере украинца 16 побед (12 нокаутом) и нет поражений. Для 35-летнего Белью это третье поражение при 30 победах (20 нокаутом) и одной ничьей.

22 июля Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Президент Украины Петр Порошенко увидел в победе «символ украинской борьбы и приближение победы». После этого Усик отказался от государственных наград.

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