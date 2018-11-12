Эксперт обвинил государство в сокращении доходов нефтяников

Маржа нефтяных компаний в цене на топливо существенно сокращается за счет государства. Если ситуация не исправится, то рост цен продолжится, а страдать от этого будет население. Такое мнение высказал «Ленте.ру» партнер консталинговой компании RusEnergy, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

«Мы имеем некоторые постоянные величины: цена нефти на бензоколонке, которую государство очень хочет зафиксировать (это именно постоянная величина в глазах государства); и постоянно растущие налоги в виде увеличивающегося акциза. И речь ведь не только об акцизе: поскольку у нас проводится налоговый маневр, то правительство уже давно обещало отменить вывозную пошлину на нефть и увеличить налог на добычу полезных ископаемых. То есть, компании видят, что в постоянной цене топлива увеличивается доля государства в виде налогов и акцизов, а им остается все меньше и меньше», — сказал он.

«Сейчас работа на внутренний рынок стала для компаний нерентабельной. Ну, со своими бензоколонками они разберутся, но они ничего не могут сделать с независимыми от них продавцами топлива (а это 60 процентов всех АЗС в России)», — отметил Крутихин. «В результате нужно либо повышать цены, чтобы сделать внутренний рынок рентабельным, либо государство должно отказаться от повышения налогов. Но поскольку государство не намерено отказываться от повышения налогов, цены на топливо волей-неволей непременно вырастут», — подчеркнул эксперт.

«Теперь о том, что государство обещало каким-то образом компенсировать потери нефтяным компаниям. Тут тоже надо отметить два момента. Номер один: практически наверняка обманут. Такое ведь уже было: обещали повысить налог на добычу полезных ископаемых и постепенно убрать экспортную пошлину на сырую нефть», — сетует Крутихин. «Так вот, налог повысили, а пошлину не убрали. Того же можно ожидать дальше. Номер два: обещают ввести непонятно что, некий демпфирующий акциз, который будет возвращаться владельцам нефтеперерабатывающих заводов, несущих убытки. Что это такое, в какой форме может быть, никто еще не знает. Пока достигнуто перемирие на основе обещаний правительства как-то это компенсировать», — говорит он.

«Перемирие это, конечно, долго не продержится, если правительство по-прежнему будет изымать эти деньги. А деньги будут изымать, поскольку на следующий год намечены два повышения акциза — 1 января и 1 июля. Так что ситуация свидетельствует: цены будут расти», — утверждает эксперт.

«Что касается убытков, то компании не могут долго нести их. Естественно, они будут как-то их компенсировать, и это будет компенсация за счет потребителя. И если правительство введет какой-то демпфирующий акциз, то это будет за счет налогоплательщиков, за счет госбюджета», — уверен Крутихин.

«Правительство не собирается отказываться от увеличения своей доли в цене бензина. И, как показал майский и июньский опыт этого года, единственный способ заставить правительство умерить эту глупую жадность — это населению выходить на улицы. Мы видели, были акции протеста, и правительство отказалось от второго повышения акциза в этом году. А избранная правительством в этом вопросе тактика не ведет к тому результату, который стоило бы получить», — считает эксперт.