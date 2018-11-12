Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал осенний топливный кризис, когда цены на бензин в оптовом и розничных секторах снова пошли вверх. Глава государства потребовал от правительства сохранения рыночных условий при введении ограничений, об этом сообщает РИА Новости.

Президент также выразил мнение, что нефтяные компании, работающие на экспорт, не должны стремиться извлечь сверхприбыль от продаж нефти и нефтепродуктов на внутрироссийском рынке.

«Мы понимаем, ситуация должна быть, безусловно, рыночная, она такой и является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать», — заявил президент.

Вице-премьер Дмитрий Козак, который отвечал за соглашение с нефтяниками, отчитался президенту, что ситуация на внутреннем рынке стабилизирована. «Ситуация стабилизирована, цены заморожены», — заявил Козак, отметив, что цены будут находиться на этом уровне до марта. Вице-премьер также заявил, что все участники совещания от 31 октября подписали соглашение о заморозке цен.

31 октября правительство собирало у себя представителей главных российских нефтяных компаний. На совещании власти и бизнес договорились о новой сделке, которая должна сдержать рост цен на бензин. Однако сразу после подписания цены снова пошли вверх, что заметил даже Росстат.

Независимые производители и продавцы нефтепродуктов (не участвовали в правительственном совещании) жаловались, что крупные сети создают искусственный дефицит на внутреннем рынке, что вынуждает их завышать цены на топливо невзирая даже на договоренности нефтяников с правительством. Крупные же сети придумали собственные способы обойти запрет на рост цен.

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