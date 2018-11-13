Банк Порошенко обналичил два миллиарда гривен сына Януковича

Через Международный инвестиционный банк, контрольный пакет акций которого принадлежит действующему президенту Украины Петру Порошенко, обналичили ранее арестованные деньги из Всеукраинского банка развития, владельцем которого является сын бывшего президента Виктора Януковича Александр. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы», совместном проекте «Радио Свобода» и телеканала «UA:Первый».

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В расследовании утверждается, что во время президентства Виктора Януковича во Всеукраинском банке развития аккумулировались средства, полученные его семьей. Владельцем банка был его сын Александр. После свержения Януковича в феврале 2014 года, против него и его окружения ввели международные санкции. Это стало поводом для Национального банка Украины приступить к ликвидации банка сына экс-президента. Считалось, что банк мог использоваться для отмывания денег и расхищения средств государственных предприятий.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался в 2015 году об аресте на счетах банка 2,5 миллиарда гривен, однако уже в конце 2016 года суд снял арест. За 2016-2017 годы из банка вывели и обналичили около 2 миллиардов гривен (почти 5 миллиардов рублей). Авторы расследования отмечают, что на бывших сотрудников банка были открыты крупные счета. Например, офис-менеджер банка сняла со своего счета 80 миллионов гривен (около 193 миллионов рублей).

Поскольку банк сына Януковича находился в процессе ликвидации, чтобы забрать из него деньги, вкладчикам нужно было открыть счет в любом другом работающем банке Украины. Авторы расследования указывают на то, что почти все вкладчики предпочли вывести свои деньги в принадлежащий действующему президенту Петру Порошенко Международный инвестиционный банк, хотя он относительно невелик и не входит даже в 20 крупнейших банков Украины.

Вскоре после перевода денег в банк Порошенко они были сняты через кассу. В комментарии к расследованию юрист Татьяна Шевчук отметила, что снятие наличных через кассу банка может быть одним из этапов легализации средств, поскольку их сложно отследить. В самом банке все обвинения в отмывании денег, полученных преступным путем, отрицают.

Поскольку комиссия за выдачу наличных в банке составляет один процент, авторы расследования подсчитали, что только на обналичивании средств из банка сына Януковича банк Порошенко мог заработать около 20 миллионов гривен (почти 50 миллионов рублей).

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Его свергли в феврале 2014 года, после чего политик покинул страну. На Украине его подозревают в узурпации, коррупции и государственной измене.

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