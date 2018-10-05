Просьбе Януковича ввести российские войска на Украину нашли объяснение

Виктор Янукович, будучи президентом Украины, просил в 2014 году российского лидера Владимира Путина ввести российские войска на Украину, поскольку не имел другого выхода. С таким заявлением в пятницу, 5 октября, выступил адвокат Януковича Александр Горошинский во время судебных прений по делу о государственной измене своего подзащитного, передает УНИАН.

Горошинский напомнил, что 21 февраля 2014 года при участии европейских политиков Януковичем и представителями оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком было подписано соглашение об урегулировании кризиса. Также в то время действовал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

«В феврале произошел фактически незаконный захват власти (после подписания соглашения Верховная Рада отстранила Януковича власти — прим. «Ленты.ру»), его преследовали... Он знал тогда о двух юридических составляющих — соглашении о мирном урегулировании кризиса и договоре о дружбе с Российской Федерацией. Президент обращался к странам-гарантам, которые подписывали соглашение [об урегулировании]. Звонил, но поручители эти исчезли. И есть вариант обратиться в другую страну. Что должен был делать президент? У него другой возможности не было», — цитирует адвоката «Укринформ».

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Также Горошинский заявил, что Россия действительно «аннексировала» Крым, однако Янукович, по его словам, в феврале-марте 2014 года реализовал все юридические возможности, которые мог реализовать.

Комментируя отказ Януковича подписать Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, Горошинский отметил, что, по мнению защиты, Янукович просто приостановил подписание этого соглашения, поскольку хотел договориться о более выгодных экономических условиях для Украины.

В марте агентство УНИАН опубликовало фотографии текста обращения Януковича к Путину, которое было направлено президенту РФ 1 марта 2014 года. В обращении Янукович сообщил об антиконституционном вооруженном государственном перевороте в стране и расколе украинского общества.

Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. В его отношении на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.

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