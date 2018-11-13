J-20 выполнили «петлю Нестерова» и «бочку»

Четыре китайских истребителя пятого поколения J-20 в ходе показательных полетов на выставке AirShow China 2018 выполнили фигуры высшего пилотажа, в частности, «петлю Нестерова» и «бочку». Соответствующее видео разместила на YouTube телекомпания CGTN.

Истребители выполнили программу из фигур сложного и высшего пилотажа, после чего, согласно представленным телекомпанией кадрам, два из них открыли отсеки вооружения и в таком виде прошли над трибунами. Авиашоу AirShow China 2018 проходило с 6 по 11 ноября в китайском Чжухае.

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В ноябре South China Morning Post писала, что три единицы J-20 в ходе AirShow China 2018 совершили демонстрационные полеты в комплектации с российскими двигателями серии АЛ-31Ф, а не китайскими агрегатами WS-15. Разработка последних, как в сентябре сообщала газета, завершена.

Согласно данным Jane’s, китайские истребители четвертого поколения J-10B, один из которых на авиашоу AirShow China 2018, проходящем с 6 по 11 ноября в Чжухае, выполнил «кобру Пугачева» и «кленовый лист», оснащены китайскими силовыми агрегатами WS-10. Ранее такие истребители получали российские двигатели серии АЛ-31Ф.

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