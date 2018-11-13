Жена Мамаева разобралась с обидчиками и вернула машину

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, что жене футболиста вернули автомобиль. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Автомобиль уже передали Алане Мамаевой. Привлекали для этого сотрудников полиции. Был поставлен вопрос о том, что будет подано заявление по статье 330 УК РФ "Самоуправство". Клуб не захотел с этим связываться, и автомобиль отдали в присутствии полицейских», — заявил Бушманов.

По словам адвоката, причина, по которой Мамаевой отказывались отдавать машину, неизвестна. «Абсолютно бесцеремонно и никак не указывая причину», — отметил он.

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Ранее, 13 ноября Мамаева рассказала, что «Краснодар» не отдает ей автомобиль мужа. По словам супруги футболиста, в клубе отказались возвращать припаркованный на базе клуба Mercedes AMG G63 без объяснения причины.

Мамаев вместе с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным как минимум до 8 декабря пробудет в московском СИЗО «Бутырка». Игроки стали фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои», из-за участия в двух драках в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой на парковке гостиницы «Пекин», а затем напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

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