Директор дома престарелых избежал наказания за смерть 18 человек

Директор частного дома престарелых в Красноярском крае, где умерли 18 постояльцев, избежал наказания. Об этом в среду, 13 ноября, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Суд признал директора виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорил к 1,5 годам ограничения свободы. Но при этом уголовное преследование было прекращено в связи с истечением сроков давности.

«Следствие будет инициировать перед прокуратурой вопрос об обжаловании приговора», — отмечается в сообщении.

По версии следствия, с сентября 2011 года по июнь 2016 года директор пансионата заключал с родственниками пожилых граждан договоры возмездного оказания услуг, сумма составляла от 15 тысяч рублей в месяц и выше. Он обещал оказывать пенсионерам медицинскую помощь в случае необходимости.

Попадавшие в это заведение старики редко проживали больше двух недель из-за того, что директор не вызывал им скорую помощь. Потерпевшими признаны 15 родственников погибших, всего умерли 18 человек в возрасте от 78 до 93 лет.

Проведенная санитарно-эпидемиологическая судебная экспертиза выявила антисанитарию, создающую угрозу для жизни и здоровья постояльцев. Обвиняемый не признал свою вину и не раскаялся в содеянном.

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