Врио главы Хакасии предотвратил бюджетный дефолт

Дефолта в Хакасии не будет, республика получит помощь от Минфина России, заявил врио главы республики Михаил Развожаев в среду, 14 ноября, передает ТАСС.

«Бюджетного дефолта в Республике Хакасия не будет. Чувствую ответственность за казначейский кредит, который пришлось привлечь на основные задачи, на разблокировку счетов. С понедельника я начал работу с Минфином России. Вчера поздно ночью переговоры завершились, и сегодня подписан протокол — Минфин России окажет безвозмездную помощь республике в размере 1,2 миллиарда рублей», — сказал Развожаев.

Он добавил, что текущий год республика закончит без финансовых потрясений. «За ноябрь республика сможет существовать спокойно, выплачивать зарплату и другие социальные выплаты», — подчеркнул врио главы.

В октябре прошлого года власти Хакасии попросили у федерального центра 28,2 миллиарда рублей из-за «катастрофической ситуации», сложившейся в регионе. Из обращения Верховного совета республики следовало, что к экономическому кризису привели «принятые за последние годы на федеральном уровне решения в области межбюджетных отношений и налогового регулирования».

Позже Виктор Зимин, занимавший тогда пост губернатора, выразил удивление по поводу размера помощи. По его словам, ситуация менее драматична по сравнению с описанием народных избранников.

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