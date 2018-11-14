Известная телеведущая превратила грудного сына в рок-звезду

Известная ирландская телеведущая Гленда Гилсон (Glenda Gilson) опубликовала в Instagram фото своего маленького сына. Изображение младенца напомнило ее подписчикам образы рок-звезд.

На снимке ребенок облизывает средний и безымянный пальцы. Свободные указательный и мизинец образуют рокерскую «козу», которую музыканты нередко демонстрируют на фотографиях.

Happy Friday Folks! Hope it’s a good one! Фото опубликовано @glendagilson

«Счастливой пятницы, ребята! Надеюсь, она хороша!» — подписала снимок Гилсон.

Подписчики умилились ребенку телеведущей и окрестили его «клевым чуваком-рокером». Некоторые решили, что мальчик пытается залихватски свистеть. «Потрясающе», — заметили они, оценив идею фото.

Гленда Гилсон, известная модель и телеведущая, долгое время была лицом ирландского развлекательного канала Bubble Hits, где вела авторское шоу, посвященное новостям из мира шоу-бизнеса. Она взяла интервью у десятков знаменитостей. Позднее Гилсон также прославилась как участница реалити-шоу.

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