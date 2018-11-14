Татарский единоросс устроил стрельбу по соседям и поплатился

Партия «Единая Россия» приостановила членство Динара Хадиуллина из Казани после того, как на него было заведено уголовное дело по статье 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») за стрельбу по соседям. Об этом сообщается на сайте отделения организации в Татарстане.

«Решение будет действовать до тех пор, пока с Хадиуллина не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в совершении преступления, членство в партии будет аннулировано», — говорится в сообщении.

По информации ProKazan, инцидент произошел в татарском поселке Малые Кабаны 6 октября. Хадиуллин заблокировал часть общей с соседями дороги кучей гравия, объяснив это тем, что проезжающие рядом с его домом машины поднимают пыль. Односельчане возмутились, после чего единоросс и его друг, будучи, вероятно, пьяны, открыли огонь.

Одна из пуль попала в жителя села. Его отвезли в больницу с ранением в области правого локтевого сустава.

Ранее из партии «Единая Россия» был временно исключен депутат городского поселения Лесной Пушкинского района Московской области Андрей Одинцов. Он дал пощечину восьмикласснику на уроке физкультуры якобы за шумное поведение во время проверки работы подрядчиков на школьном стадионе.

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