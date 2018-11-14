Кремль опроверг дрифт России на Восток

Москва по-прежнему ценит западных инвесторов, и речь не идет о так называемом повороте на Восток, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Дождь» в среду, 14 ноября.

«Нельзя говорить о том, что западные инвесторы уходят из России. Я абсолютно не сторонник говорить о том, что Россия выполняет какой-то дрифт на Восток, поворот на Восток», — сказал он.

Материалы по теме С прицелом на Азию Как в Москве прошли дни Дальнего Востока

Представитель Кремля отметил, что слова о «повороте на Восток» произносили политологи, однако «ни один Китай не может заменить многовекторное сотрудничество с другими странами». Песков подчеркнул, что Москва ценит сотрудничество и с американскими деловыми партнерами.

«Повороты только в одну сторону приведут к тому, что будут сужаться наши возможности», — заключил он.

В 2016 году член Общественной палаты Андрей Разбродин заявил, что поворот внешнеэкономической политики России на Восток нацелен на географическую и товарную диверсификацию внешнеэкономических связей России. Он пояснил, что восточный вектор концентрируется вокруг создания зон свободной торговли со странами Восточной и Юго-Восточной Азии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!