Раскрыты причины ненависти Запада к России

Страны Запада ненавидят Россию из-за того, что она не делает, что ей говорят. Такое мнение высказали британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд в своей книге Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy, отрывок из которой приводит издание CounterPunch.

В книге политологи рассуждают на тему отношения США и Великобритании к России. По их мнению, Вашингтон активно пытается сохранить свою гегемонию, однако Москва мешает господству неолиберального порядка.

Материалы по теме «Нельзя ложиться под американцев» Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?

Так, по словам экспертов, Великобритания считает Россию врагом еще с начала XX века, когда страны вели борьбу за торговые пути и ресурсы. После прихода к власти большевиков между странами началось и идеологическое противостояние.

Очередное обострение отношений между Россией и странами Запада произошло после ухода с поста президента Бориса Ельцина, считают политологи. Отмечается, что в это время Россия начала двигаться к «экономическому национализму», и рынки перестали быть свободными. В результате, в частности, были введены новые пошлины, что вызвало недовольство американских корпораций.

Кроме того, эксперты раскритиковали действия Запада и в области военной политики. По их словам, военные специалисты США ранее неоднократно предупреждали, что любые попытки НАТО оказать влияние на Украину приведут к так называемой аннексии Крыма. Таким образом, пишут политологи, Москва не внезапно «нападает» на Киев, а лишь демонстрирует свою реакцию на решение Североатлантического альянса.

«Что бы ни утверждали мейнстримные западные СМИ, Россия или Китай не представляют военной угрозы, просто Западу не нравится "экономический национализм" и развитие этих стран», — заявил Коулз.

Ранее в ноябре председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал КМП Джозеф Данфорд заявил, что Россия в 2025-2035 годах вряд ли будет представлять для Соединенных Штатов угрозу. «Там (в России — прим. «Ленты.ру») снижаются демографические и экономические показатели», — пояснил он.

