Жители сельских районов России оказались отрезаны от качественной медицины

Средняя продолжительность жизни сельского населения России, которое составляет 38 миллионов человек или четверть всей страны, примерно в два раза меньше, чем городского. Такой низкий уровень связан с бедностью и отсутствием доступа к качественной медицинской помощи, свидетельствуют данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) Высшей школы экономики.

В тексте сказано, что большинство селян вместо обращения к врачу занимаются самолечением. За последние пять лет число таких людей увеличилось и составило 69 процентов. В первую очередь речь идет о пожилых россиянах – лишь 12,5 процента из них хотя бы раз в месяц ходят ко врачу. С одной стороны, это связано с недоверием к медикам, с другой – с невозможностью добраться до лечебных учреждений. Авторы доклада отмечают, что жители деревень и сел почти в два раза реже горожан (6,4 процента против 10,3) вызывают себе даже скорую, потому что ехать она будет слишком долго.

Обратиться к коммерческой медицине могут позволить себе лишь 3,7 процента селян. Самая востребованная платная услуга — стоматология. С 2009 по 2017 год среди проходящих стоматологическое лечение жителей села доля тех, кто лечился платно, выросла с 29 до почти 40 процентов. В 2017 году их расходы на дантистов варьировались от двух до пяти тысяч рублей.

В российской прессе регулярно появляются сообщения о дефиците медицинских кадров в селах. Например, в конце сентября сообщалось об уборщице, которая лечила пациентов фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), пока медика не было на работе. В августе жительница деревни Черногубово Тверской области пережила инсульт и два дня ждала приезда скорой. В итоге муж повез ее в больницу сам.

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