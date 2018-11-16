«Союз» впервые запустили в космос после аварии

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» была запущена с Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Об этом ТАСС сообщили в российском Центре управления полетами (ЦУП).

Пуск стал первым для ракет этого типа после аварии, произошедшей 11 октября.

Через 10 минут после старта грузовик успешно отделился от ракеты-носителя и продолжил самостоятельный полет к МКС. Стыковка «Прогресса» с МКС должна состояться 18 ноября в 22:29 мск. Грузовой космический корабль доставит около 2,5 тонн груза, включая воду, топливо и сжатые газы.

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В конце октября исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев назвал причину крушения «Союза». По его словам, это произошло из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней.

11 октября во время запуска пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур произошло отключение двигателей второй ступени, и экипаж был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане вблизи города Жезказган. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Российский космонавт и астронавт НАСА Ник Хейг должны были находиться в космосе 187 суток и провести более 50 экспериментов.

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