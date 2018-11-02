Запуск «Союза» застраховали в последний момент

«Роскосмос» застрахует в компаниях «СОГАЗ» и «Ингосстрах» риски при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщает РИА Новости.

Цена контракта составила 201 миллион рублей. Страховая сумма — 2,095 миллиарда рублей. В нее входит выплата в случае прерванного зажигания в размере 100 миллионов рублей.

Поскольку запуск космического аппарата назначен на 3 ноября, повторный конкурс провести не удастся. Поэтому закупку пришлось осуществлять у единственного поставщика. Компании выступают в роли коллективного исполнителя.

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После аварии «Союза-ФГ» 11 октября «Роскосмос» не мог найти страховую компанию для этого пуска. При размере премии в 178 миллионов рублей на тендер никто не подал заявки.

Ранее Минфин признал «Роскосмос» худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств в 2017 году. Компания выплатила в бюджет 9,5 миллиарда рублей из запланированных 52 миллиардов.

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