Черчесов объяснил поражение сборной России высокой скоростью немцев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал итоги матча России и Германии. Его слова на пресс-конференции передает ТАСС.

«Мы не были готовы к темпу сборной Германии, который они показали с первых минут игры. При этом стоит отметить, что мы этот вопрос разбирали как на теоретическом занятии, так и перед игрой», — сказал он. По словам тренера, состав сборной не стал причиной поражения команды.

«Немцы начали более агрессивно, видимо, их разозлили последние результаты. Не могу сказать, что мы вышли вальяжно, но слишком спокойно. Скорости, которые нам предложили в стартовом отрезке, загнали нас в тупик, поэтому чемпионы мира — сборная Германии, а не мы», — резюмировал Черчесов.

В четверг, 15 ноября, сборная России проиграла команде Германии в товарищеском футбольном матче со счетом 3:0. Все голы были забиты в первом тайме.

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