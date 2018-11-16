Загитову призвали остановить травлю олимпийского чемпиона

Российскую фигуристку Алину Загитову призвали повлиять на своих поклонников, которые угрожают в социальных сетях олимпийскому чемпиону Максиму Транькову за высказывания в ее адрес. Открытое письмо в адрес Загитовой опубликовано в «Спорт день за днем».

«Призовите тех, кто вас действительно любит, отказаться от грязи в сети. Остановите интернет-войну. Вы — олимпийская чемпионка, достояние и гордость России. День, когда вы выиграли первую для страны золотую медаль ОИ-2018, стал по-настоящему знаковым. Хочется верить, что к вам прислушаются», — обратился к Загитовой журналист издания Александр Макаров. В заголовке публикации он просит фигуристку «остановить творящийся ад».

14 ноября в «Спорт день за днем» вышло интервью с Траньковым, в котором спортсмен упомянул, что на Олимпиаде в Пхенчхане коллеги поддерживали Евгению Медведеву, а не Загитову. После этого в адрес Транькова посыпались угрозы — фигурист поделился этим в Instagram.

На Играх в Пхенчхане Загитова опередила Медведеву в борьбе за золотую медаль. Последняя позже покинула их общего тренера Этери Тутберидзе и отправилась в Канаду, где начала сотрудничество с местным специалистом Брайаном Орсером.

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