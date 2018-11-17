Спорт
 
Последние новости
Москва отреагировала на расследование о влиянии ФСБ на выдачу виз
Москвичам пообещали мокрый снег 
В сети появились видео пожара нефтеперерабатывающего завода в Капотне
В горящем в Москве НПЗ не увидели угрозы населению
В Москве загорелся нефтеперерабатывающий завод
Аргентинская подлодка нашлась через год после пропажи
Собравшие 400 тысяч долларов для бомжа и сам бомж оказались мошенниками
Левински раскрыла секрет привлечения внимания президента
Медведев назвал последствия мирового экономического кризиса
Новости партнеров

Нурмагомедов согласился на бой с Макгрегором по правилам бокса

Перейти в «Мою Ленту»
Хабиб Нурмагомедов

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о возможности проведения боя против ирландца Конора Макгрегора по правилам бокса. Его слова приводят «Известия».

«Что касается поединка против Конора по правилам бокса, то такой бой нам интересен. Хабиб показал, что способен побеждать лучших ударников смешанных единоборств. Он говорил об этом и раньше, но мало кто в это верил. Однако после ярких побед над Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой и Конором начинают верить», — заявил Нурмагомедов-старший.

По словам тренера, у российского бойца есть все навыки для победы по правилам бокса. «Одним из ключевых навыков могу назвать выносливость. Мне вспоминается пятираундовый бой с Элом Яквинтой, в котором Хабиб показал свою готовность вести поединок в абсолютно любом проявлении, используя при этом все: от легкого левого джеба до контроля в партере», — отметил он.

6 октября Нурмагомедов в титульном бою победил Макгрегора удушающим приемом. После поединка россиянин предложил американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру провести бой. Тот согласился встретиться только по правилам бокса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нурмагомедов-старший: «Интересен бой с Макгрегором по правилам бокса»
Нурмагомедов и Макгрегор установили рекорд UFC
Нурмагомедов обратился к Мэйуэзеру
Другие материалы рубрики
Спорт00:04Сегодня

«У Медведевой все получится. Дайте ей время»

Лучший фигурист Европы о поражении в Сочи, Плющенко и работе с Орсером
21:2316 ноября

Загитова снова побила мировой рекорд

19:3616 ноября

Олимпийский чемпион обматерил затравивших его из-за Загитовой фанатов

13:2312 ноября

В сборной России появился еще один бразилец

Спорт18:1814 ноября

Требуется перезагрузка

Без нового главы РФС чуда в российском футболе не произойдет
23:4116 ноября

Загитова после мирового рекорда пообещала никогда не останавливаться

00:2512 ноября

Каррера приглянулся итальянскому клубу

22:3816 ноября

Кержакова обвинили в избиении жены

Спорт00:0116 ноября

«Раздеваться придумал тренер»

Она затмила Медведеву и Загитову. Но все обсуждают ее стриптиз
16:0616 ноября

Загитову призвали остановить травлю олимпийского чемпиона

09:4712 ноября

Футболист пробил пенальти с прыжка и поразил болельщиков

20:0716 ноября

Российские фигуристы побили мировой рекорд в парном катании

Россия
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
В Москве загорелся нефтеперерабатывающий завод
Россиянам предложили самостоятельно удалять личные данные
Все материалы
Мир
Бурый дом
Во что коренные африканцы превратили квартиры белых господ
Москва отреагировала на расследование о влиянии ФСБ на выдачу виз
Левински раскрыла секрет привлечения внимания президента
Аргентинская подлодка нашлась через год после пропажи
В калифорнийском пожаре пропали более тысячи человек
Подозреваемый в рассылке бомб по США отказался признать вину
Мэй нашла успокоение в стакане виски после дебатов о Brexit
Все материалы
Бывший СССР
В плену у призраков
Этот город пережил страшную трагедию. В его брошенных домах 30 лет выживают люди
Киев нашел «цель» России в Азовском море
Торжество непризнанной демократии
В ДНР и ЛНР выбрали власть. Что изменится в жизни народных республик
Украина признала невозможность создания базы на Азовском море
В ДНР назвали число погибших с начала года из-за украинских обстрелов
Белорусские милиционеры заставили подростка извиниться перед статуей
На Украине решили оспорить передачу лавры канонической церкви
Все материалы
Экономика
«Жажда обогащения сделала свое дело»
Тот самый Волк с Уолл-стрит о кокаине, деньгах и отсидке
Председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин«Это одно слово — коррупция»
Игорь Сечин обвинил независимые сети АЗС в создании монопольных структур
Нерусская рулетка
Америка расшатала нефтяной рынок. Чем ответит Россия?
Медведев назвал последствия мирового экономического кризиса
Из российских резервов украли беспрецедентное количество зерна
США приготовились спасать Украину от «Северного потока-2»
Россиян предупредили о последнем шансе выгодно купить доллары
Все материалы
Силовые структуры
«Голова убийцы и торс, похожий на шкаф»
Он основал первую преступную группировку СССР. Его бандит убил Игоря Талькова
«Я опасалась за свою жизнь — ведь мы несем службу с оружием»
Бывшая тюремщица обвинила начальников в избиении. Она хочет назад — на зону
«Не будешь моей — будешь инвалидом»
Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
На Алтае главного борца с коррупцией арестовали за взятку
Полицейские получили дело за три месяца свободы карельского маньяка
Россиянка избила полицейского, попала на видео и получила штраф
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Другая война
Веселая жизнь нацистов на страшных снимках из захваченной Польши
«России требовалось продержаться полгода»
Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
Одолжили
Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем
Разработчики игры о «султане Рамзане» извинились и ликвидировались
Блогер голыми руками согнул пополам новый iPad Pro
Мировой эталон килограмма заменили
«Союз» впервые запустили в космос после аварии
Все материалы
Спорт
«У Медведевой все получится. Дайте ей время»
Лучший фигурист Европы о поражении в Сочи, Плющенко и работе с Орсером
Загитова снова побила мировой рекорд
«Раздеваться придумал тренер»
Она затмила Медведеву и Загитову. Но все обсуждают ее стриптиз
Олимпийский чемпион обматерил затравивших его из-за Загитовой фанатов
Загитова после мирового рекорда пообещала никогда не останавливаться
Паоло РоссиВышел и забил
Его бросили в тюрьму и лишили футбола. Он вышел и стал чемпионом мира
Кержакова обвинили в избиении жены
Все материалы
Культура
Право быть тварью
Кино недели: Железный занавес, месть собачника и возвращение в Хогвартс
«Убийство было модным, убийцы — популярными»
Для развала Российской империи взяточники сделали не меньше, чем заговорщики
Певица устала от славы и начала путешествовать в багаже
Найден утерянный мультфильм про предка Микки Мауса
Отказались возбуждать
Год назад актрисы объявили войну голливудским насильникам. Хуже стало всем
Найдена мертвой мать троих детей рэпера Паффа Дэдди
Любовь Аксенова повыла и повалялась у Урганта
Все материалы
Интернет и СМИ
Страшнее и сильнее
Кража миллиардов, теневые армии и смертельные слухи. В сети стало больше угроз
Главу Еврокомиссии осмеяли за разные ботинки на встрече с журналистами
Дочь известного телеведущего показала симптомы «уродующей тело» болезни
Белокожая модель годами притворялась чернокожей
Садист издевался над умершими людьми в соцсетях и загремел в тюрьму
Сотрудница телеканала скорчила в прямом эфире страшные гримасы и прославилась
Названы виновники затягивания раздела имущества Петросяна и Степаненко
Все материалы
Ценности
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
«Путин — великий мужик»
Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
Священник прокатился в запряженном детьми Porsche
Популярные кроссовки оказались опасны для здоровья
Раскрыта причина пристрастия людей к черному кофе
Королева вышла на публику в костюме украинского дизайнера
Все материалы
Путешествия
«Я шнурком привязался к табуретке и полетел»
Сосиски, крокодилы и пляжи: как россиянин съездил в кругосветное путешествие
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Платить не нужно, просто уйдите»
Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть
Немецкий шеф-повар накормит богатых туристов Омана
Полмиллиона россиян определились с именами для аэропортов
Халатные горничные опозорили топовые отели
Пилот ответил на волнующий трусливых пассажиров вопрос
Все материалы
Из жизни
«Цель — петь, пить и веселиться»
Россиянок в Китае ждут легкие деньги и похотливые клиенты
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
В Петербурге нашли реку спирта
Президент Исландии признал бессилие в борьбе с гавайской пиццей
Обиженная девушка потратила 50 тысяч долларов на новое лицо и большую грудь
Собравшие 400 тысяч долларов для бомжа и сам бомж оказались мошенниками
Все материалы
История полноуправляемого шасси
Кто придумал, чтобы все колеса автомобиля поворачивали, и зачем это нужно?
Горькая победа
Успех и трагедия россиян в Ле Мане — как это было
Огонь, вода и выхлопные трубы
Автомобили, погибшие в калифорнийских пожарах
Утраченная французская роскошь
Французские конкуренты Бентли и Мерседесов, которым было суждено погибнуть
Китайцы сделали роскошный кроссовер на базе Toyota Crown
Американец собрал коллекцию 700 классических японских машин
В линейке Skoda появится «космический» кроссовер
Все материалы
Дом
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Имперский марш
Почему россияне скупают недвижимость в итальянском городе русских цариц
Москва не нужна
Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Молодежь полюбила дорогие квартиры в Москве
Российскому рынку недвижимости предрекли засилье азиатов
Названа самая дорогая улица мира
Притворявшийся строителем россиянин заработал 46 миллионов и тюремный срок
Все материалы