В Лондоне прокомментировали сообщения о влиянии ФСБ на выдачу виз

В МВД Великобритании прокомментировали для РБК информацию о том, что ФСБ России могла завербовать сотрудника визового центра TLScontact, чтобы обеспечить визой Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В ведомстве сообщили, что вопрос о разрешении на въезд решается не в визовом центре, а сотрудниками на территории Великобритании.

«TLS выступает лишь как организация, которая принимает заявление. Они никак не влияют на дальнейшее решение о выдаче британской визы, поскольку совсем непричастны к этому вопросу», — сказал собеседник РБК.

С комментарием по поводу влияния ФСБ на выдачу британских виз выступила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая назвала эту информацию фантазией.

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Предположение, что Петрову и Боширову разрешили въезд в Великобританию после вмешательства ФСБ, было обнародовано в расследовании Bellingcat и издания The Insider. Предполагается, что в 2016 году к сотрудничеству со спецслужбами был принужден работник визового центра TLScontact, через который россияне подают документы.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте в британском Солсбери. В произошедшем Лондон обвинил Россию. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва все обвинения отрицает.

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