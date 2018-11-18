Установлена личность устроившей взрыв в Грозном смертницы

Следователи установили личность женщины, которая совершила самоподрыв в Грозном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы регионального отделения СК.
«Личность установлена», — объявил собеседник агентства, но не стал указывать имени. Известно, что ей было 25 лет.
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, смертница — уроженка Адыгеи Карина Спиридонова, она зарегистрирована в Челябинской области. В последнее время проживала в Дагестане.
Самоподрыв произошел 17 ноября на окраине Старопромысловского района города. Полицейские заметили у КПП неадекватно ведущую себя девушку и попросили ее остановиться для проверки документов, но девушка двинулась еще быстрее. Сотрудникам МВД пришлось сделать предупредительный выстрел, после чего смертница активировала бомбу. Момент взрыва попал на видео.
Других погибших и пострадавших нет.
Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.