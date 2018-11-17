Смертница устроила взрыв в Грозном

Женщина совершила самоподрыв в Грозном, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел у КПП полиции на окране Старопромысловского района города. По данным МВД Чеченской Республики, других жертв и пострадавших нет. Личность смертницы пока не установлена.

По словам врио министра внутренних дел по Чеченской Республике генерала полиции Апти Алаудинова, полицейские заметили неадекватно ведущую себя девушку на подходе к КПП и попросили ее остановиться для проверки документов. Девушка, напротив, двинулась к посту быстрее, тогда сотрудники МВД увидели на ней взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел, после чего последовал взрыв.

Отмечается, что взрывное устройство было самодельным. Личность погибшей выясняется, пока неизвестно, есть ли у нее сообщники и каков был мотив.

По данным источника «Интерфакса», смертница, по предварительным данным, — жительница Дагестана. По информации телеканала «360», она находилась под наблюдением дагестанского центра по противодействию экстремизму.

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