Взрыв смертницы в Грозном попал на видео

Момент взрыва, который устроила смертница в Грозном, попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал CHECHNYA.

На кадрах, снятых с территории КПП, видно, как на дорогу вышли сотрудники полиции и стреляют в кого-то из автоматов. Затем слышен хлопок и виден взрыв.

Ранее сообщалось, что самоподрыв был совершен на окраине Старопромысловского района города. Полицейские издалека заметили девушку, ведущую себя неадекватно, и потребовали, чтобы она остановилась. Но смертница двинулась к КПП еще быстрее, и сотрудникам МВД пришлось открыть предупредительный огонь, после чего была активирована бомба. Пострадавших нет.

Личность девушки пока не установлена. По предварительным данным, она уроженка Дагестана и находилась под наблюдением республиканского центра по противодействию экстремизму.

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