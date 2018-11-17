Смертница попросила прощения у Аллаха перед взрывом в Грозном

У смертницы, устроившей взрыв в Грозном, нашли записку с обращением к Аллаху. Фото записки опубликовано в Telegram-канале «Работаем, брат».

На листке в клетку девушка от руки написала фразу «Аллах, прости меня» и повторила просьбу 21 раз.

Помимо записки в сети появились предположительно принадлежащие террористке паспорта на имя Спиридоновой Карины Омаровны, родившейся в 1993 году в Адыгее; в качестве места регистрации указан поселок Березинский Челябинской области. Ранее сообщалось, что смертница проживала в Дагестане и находилась под наблюдением республиканского центра по противодействию экстремизму.

Самоподрыв произошел 17 ноября на окраине Старопромысловского района города. Полицейские заметили у КПП неадекватно ведущую себя девушку и попросили ее остановиться для проверки документов, но она двинулась еще быстрее. Сотрудникам МВД пришлось сделать предупредительный выстрел, после чего смертница активировала бомбу. Момент взрыва попал на видео. Других погибших и пострадавших нет.

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