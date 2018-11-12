В Таджикистане сорвали теракт против российских военных

В Таджикистане задержаны 12 человек, которых подозревают в подготовке терактов на российской военной базе и в русской школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) страны.

В сообщении говорится, что группировка собиралась совершить теракт по заданию запрещенной террористической организации «Исламское государство».

Членов группировки задержали, когда они находились в одной из квартир на юго-западе Душанбе. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане силовики нейтрализовали террористическую ячейку запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Отмечалось, что ее члены собирались устроить в республике несколько террористических актов во время празднования Навруза в марте 2018 года. Одной из их целей была российская военная база в Душанбе.

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