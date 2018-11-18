После взрыва смертницы в Грозном возбуждено уголовное дело

В Чечне после взрыва смертницы возбудили уголовное дело. Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета по республике.

Случившееся квалифицировано как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и будет расследоваться по статье 317 УК РФ. «Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», ведется расследование всех обстоятельств, связанных с самоподрывом женщины», — рассказал собеседник агентства.

Смертница — 25-летняя женщина, других данных о ее личности пока не предоставлено.

Инцидент произошел у КПП полиции на окраине Старопромысловского района города. По данным МВД Чеченской Республики, других жертв и пострадавших нет.

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