Власти Чечни рассказали об обстановке после взрыва смертницы

Обстановка в Чечне, где в субботу, 17 ноября, молодая женщина совершила самоподрыв, остается спокойной. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Обстановка прекрасная. Это уже до автоматизма наработано, поэтому ничего такого неспокойного нет, все нормально. Сообщников, конечно же, будут искать. В любом случае это будет все отслеживаться, отсматриваться, изучаться, следственные действия будут — это уголовное дело. А так нормально все», — заверил он.

Инцидент произошел у КПП полиции на окраине Старопромысловского района города. После этого было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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