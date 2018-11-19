Британцы дали в долг «Газпрому»

Большую часть нового выпуска пятилетних евробондов «Газпрома» на 1 миллиард евро купили инвесторы из Великобритании и континентальной Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова.

По его словам, инвесторы из Великобритании приобрели 30 процентов выпуска, из России — 22 процента, из Германии и Австрии — 15 процентов.

«Примечательно, что в сделку пришли крупнейшие американские и известные голландские институциональные инвесторы, которые не участвовали в предыдущих сопоставимых выпусках», — добавил Шулаков.

По его словам, инвесторы из Нидерландов купили 7 процентов выпуска, на американские офшорные счета куплены 5 процентов выпуска. Еще 8 процентов приобрели швейцарские инвесторы.

Шулаков отметил, что несмотря на геополитическую напряженность сделка «разместилась по оптимальной цене с учетом всех рыночных параметров».

После открытия американского рынка книга заявок достигла объема в 1,5 миллиарда; заявки подали 190 инвесторов. В результате, уточнил Шулаков, ориентир доходности был понижен с первоначального 3,125 процента до 2,95-3,05 процента, а размещение состоялось по нижней границе этого коридора.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. До этого последний раз «Газпром» размещал евробонды в марте — на 750 миллионов евро. Всего у компании в обращении 24 выпуска евробондов: на 6,65 миллиарда евро, 10,05 миллиарда долларов, 1,35 миллиарда фунтов и 2,75 миллиарда швейцарских франков.

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