Воробьев заявил о прорыве в ситуации с обманутыми дольщиками

Подмосковным обманутым дольщикам до конца года выдадут еще шесть тысяч ключей от новых квартир, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 19 ноября.

«К концу года мы выдадим дополнительно порядка шесть тысяч ключей — это прорыв, большое количество семей получат жилье», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства.

Глава региона также потребовал информировать его о ходе строительства объектов Urban Group. «И на почту, и в "Добродел" приходит больше количество обращений, связанных с этой большой стройкой», — добавил он.

В июле Андрей Воробьев заявил, что в появлении обманутых дольщиков виноваты мошенники и горе-строители. Он подчеркнул, что со своей стороны власти делают все возможное для решения жилищных проблем граждан. За последние пять лет удалось решить проблему двадцати тысяч дольщиков, каждый проблемный объект ведется в индивидуальном порядке, напомнил он.

