Названо условие перехода Неймара в «Реал»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар назвал условия, при которых он перейдет в мадридский «Реал». Об этом сообщает Don Balon.

По информации издания, на трансфере форварда настаивает президент мадридцев Флорентино Перес. Однако бразилец не хочет выступать в одной команде с Серхио Рамосом и требует его продажи. Отмечается, что Пересу необходимо решить, кого он хочет видеть в своей команде.

В сентябре 2018-го газета El Mundo Deportivo сообщала, что Неймар рассчитывает вернуться в каталонскую «Барселону». Бразилец якобы обращался к руководству каталонцев с просьбой инициировать его переход из-за конфликтов с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани.

В составе «Барселоны» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. Летом 2017-го футболист перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В его составе защитник стал четырехкратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. С 2015-го Рамос стал капитаном сливочных.

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