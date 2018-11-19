Российский бизнес нашел повод для оптимизма

Оптимизм частного российского бизнеса в октябре достиг максимального показателя за последний год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор Business Outlook, подготовленный компанией IHS Markit.

Доля предприятий, ожидающих увеличения производства, составила 25 процентов. Это ниже среднемирового показателя (28 процентов), но выше результата в странах с развивающимися экономиками (22 процента). Оптимизм компаний вызвали увеличение спроса, доступ к новым рынкам и наращивание инвестиций, отмечают аналитики.

Наиболее позитивно настроены предприниматели в сфере услуг, при этом промышленные предприятия показали минимальный уровень оптимизма с октября 2016 года.

Российские компании ожидают в следующем году роста потребности в кадрах. Помимо этого, они ждут усиления инфляционного давления (на это указывает рекордное с июня 2013 года количество фирм), а также роста расходов. Как отмечается в отчете, некоторые компании указывают на проблемы с валютным курсом и налогами.

Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы стали лучше воспринимать российскую экономику. Доля тех, кто отметил позитивный тренд, выросла с 23 процентов в 2016 году до 33 процентов в 2017-м. Параллельно снизилась доля тех, кто увидел ухудшение ситуации с инвестклиматом в России: с 53 процентов в 2016 году до 22 процентов по итогам 2017 года.

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