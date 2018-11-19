Украинский активист оправдал коррупцию необходимостью противостоять Кремлю

Проводимая Украиной борьба с коррупцией является лучшим способом подыграть президенту России Владимиру Путину, поскольку приведет во власть еще больше коррупционеров и ставленников олигархов. Такое мнение высказал в Facebook активист и член Общественного комитета по люстрации в Министерстве юстиции Украины Карл Волох.

«Та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем до 2014 года), является, во многом, вынужденной — главным образом потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск», — считает он.

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Волох добавил, что это одна из наиболее сложных украинских проблем, поскольку поддержку главных украинских СМИ могут иметь лишь те политики, которые, по его мнению, лояльны Кремлю и олигархам.

14 ноября в Николаевской области был задержан отвечающий за борьбу с коррупцией чиновник. Он вымогал у предпринимателя пять тысяч долларов, чтобы не мешать ему вести свой бизнес.

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