Сыгравший президента России датчанин стал актером года

Датский артист Ларс Миккельсен признан лучшим актером 2018 года по версии International Emmy Awards. Полный список лауреатов опубликован на сайте премии.

Миккельсена отметили за роль в сериале «Пути Господни», рассказывающем о семье священнослужителей. Артист также известен по ролям политика Tрульса Хартманна в сериале «Убийство», антагониста Чарльза Магнуссена в «Шерлоке» и президента России Виктора Петрова в «Карточном домике».

Актрисой года признана немка Анна Шудт за роль в сериале «Насморка было бы достаточно».

Премии получили израильская комедия Nevsu, документальная передача «Прощай, Алеппо» и испанский сериал «Бумажный дом».

Американская премия International Emmy Awards присуждается лучшим телешоу, созданным за пределами США.

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