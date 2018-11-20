«Единая Россия» помогла Ищенко пройти муниципальный фильтр в Приморье

Приморское отделение «Единой России» (ЕР) помогло Андрею Ищенко пройти муниципальный фильтр в ходе избирательной компании по повторным выборам губернатора региона 16 декабря, сообщается на партийном сайте.

За Ищенко, как самовыдвиженца, отдали подписи 58 депутатов от ЕР.

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Аналогичную помощь получили и остальные кандидаты. «Так мы действовали во время подготовки к выборам в сентябре, аналогично поступаем и сейчас, — отметила глава приморского отделения «Единой России» Людмила Талабаева. — Каждый обратившийся к нашему депутату кандидат или штаб кандидата вправе рассчитывать на равные стартовые условия».

Так, за Павла Михальченкова подписали 69 депутатов, Олега Митволя — 103, Андрея Андрейченко — 88.

Повторные выборы были объявлены после того, как были признаны недействительными итоги голосования во втором туре сентябрьских выборов губернатора Приморья. Тогда действующий глава региона Единоросс Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко обвинили друг друга в фальсификациях.

Временным исполняющим обязанности губернатора Приморья президент России Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко, который также идет на декабрьские выборы в качестве самовыдвиженца.

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