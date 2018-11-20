«Страшнейшему человеку на планете» нашли Халка для дебюта в MMA

Английский бодибилдер и актер Мартин Форд может дебютировать в смешанных единоборствах в поединке с иранским бойцом Саджадом Гхариби. Об этом сообщает Sportbible.

Форд уже подписал контракт с польской организацией KSW и анонсировал дебют в MMA в 2019 году. Промоушен также намерен подписать Гхариби, известного под прозвищем иранский Халк, в качестве первого соперника англичанина. Иранец весит 154 килограмма, он бывший бодибилдер. Кроме того, у Гхариби есть опыт в борьбе.

Форд весит почти 150 килограммов при росте в 2,04 метра. Татуированный бодибилдер приобрел популярность в социальных сетях: его называют самым страшным человеком на планете. Англичанин также известен своими работами в кино. В частности, он выступал соперником актера Скотта Эдкинса в фильме «Неоспоримый 4».

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