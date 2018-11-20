Олег Навальный отсудил 50 тысяч у орловской колонии

Олег Навальный, брат оппозиционера Алексея Навального, отсудил 50 тысяч рублей у орловской колонии. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Урицкий районный суд Орловской области частично удовлетворил его иск с требованием к исправительной колонии №5 о возмещении морального вреда.

Материалы по теме Не Навальный, а Нэвэльный За что школьники так любят Алексея Навального Распределили ролик Чем обернулось для Навального противостояние с миллиардером Усмановым

Сам Навальный прокомментировал решение суда на своей странице в Facebook, отметив, что денежные требования по иску были больше, «но суд на то он и суд, чтобы трезво оценивать факты».

«Доказать достаточную степень горечи морального вреда мы не смогли. В принципе меня бы устроил и один рубль. А тут целых 50 тысяч. Можно саратовского депутата 15 месяцев кормить», — написал он.

Адвокат Навального Кирилл Полозов рассказал «Медиазоне», что иск был связан с нарушением условий содержания в отряде строгих условий отбывания наказания: осужденный больше года содержался в более строгих условиях, чем это предусмотрено по закону.

По словам адвоката, в январе 2017 года в правила внутреннего распорядка были внесены изменения, согласно которым осужденные днем должны находиться в помещениях дневного пребывания, раздельных от спальных помещений. Но Навальный постоянно находился в камере, как и другие осужденные, помещенные в этот отряд. В иске Навальный требовал 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В декабре 2014-го Олег и Алексей Навальные были признаны виновными по делу о хищении денег компании «Ив Роше». Оппозиционер получил 3,5 года условно и пять лет испытательного срока, который в августе 2017-го был продлен, а его брат — 3,5 года общего режима. Он вышел на свободу 29 июня.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!