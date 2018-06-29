Олег Навальный освободился из колонии

Брат оппозиционера Алексея Навального Олег вышел на свободу из колонии в Орловской области, где он отбывал наказание по «делу Ив Роше». Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, Навальный покинул колонию около 08:15 утра, первыми его встречали его брат и жена.
14 июня 2017 года стало известно, что Урицкий районный суд Орловской области отказался заменить Олегу Навальному оставшийся срок лишения свободы на штраф или обязательные работы.
25 мая 2017 года сообщалось, что Олег Навальный вышел из одиночной камеры, в которой провел полтора года.
Первая информация о том, что Навальный-младший помещен в одиночную камеру, появилась в июне 2016 года. Тогда Урицкий районный суд Орловской области впервые отказал ему в условно-досрочном освобождении (УДО) из-за жалоб представителей ИК-5, где он отбывает наказание. Те отзывались об осужденном как о «злостном нарушителе порядка», требующем «постоянного контроля со стороны администрации».
Очередной отказ Олегу Навальному в УДО прозвучал во время заседания суда 27 февраля. Адвокаты указывали, что их подзащитный добросовестно исполнял обязанности библиотекаря, а также хорошо учился на заочном отделении. Представители колонии, в свою очередь, говорили о том, что осужденный неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка: систематически не исполнял команду «отбой», не произвел доклад по форме во время проверки, а со стола в его камере не были убраны хлебные крошки.
Братья Олег и Алексей Навальные были признаны виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше» в декабре 2014 года. Алексей получил 3,5 года лишения свободы условно и пять лет испытательного срока, а Олег — 3,5 года колонии общего режима.