Олег Навальный освободился из колонии

Брат оппозиционера Алексея Навального Олег вышел на свободу из колонии в Орловской области, где он отбывал наказание по «делу Ив Роше». Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, Навальный покинул колонию около 08:15 утра, первыми его встречали его брат и жена.

14 июня 2017 года стало известно, что Урицкий районный суд Орловской области отказался заменить Олегу Навальному оставшийся срок лишения свободы на штраф или обязательные работы.

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25 мая 2017 года сообщалось, что Олег Навальный вышел из одиночной камеры, в которой провел полтора года.

Первая информация о том, что Навальный-младший помещен в одиночную камеру, появилась в июне 2016 года. Тогда Урицкий районный суд Орловской области впервые отказал ему в условно-досрочном освобождении (УДО) из-за жалоб представителей ИК-5, где он отбывает наказание. Те отзывались об осужденном как о «злостном нарушителе порядка», требующем «постоянного контроля со стороны администрации».

Очередной отказ Олегу Навальному в УДО прозвучал во время заседания суда 27 февраля. Адвокаты указывали, что их подзащитный добросовестно исполнял обязанности библиотекаря, а также хорошо учился на заочном отделении. Представители колонии, в свою очередь, говорили о том, что осужденный неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка: систематически не исполнял команду «отбой», не произвел доклад по форме во время проверки, а со стола в его камере не были убраны хлебные крошки.

Братья Олег и Алексей Навальные были признаны виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше» в декабре 2014 года. Алексей получил 3,5 года лишения свободы условно и пять лет испытательного срока, а Олег — 3,5 года колонии общего режима.

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