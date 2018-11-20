Руководители российских компаний впали в рекордный пессимизм

Финансовые директора России оценивают перспективы развития своих компаний с рекордным уровнем пессимизма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный международной аудиторско-консалтинговой компанией Deloitte во втором полугодии 2018 года.

Как показало исследование, за последние полгода количество пессимистов среди финдиректоров выросло почти в четыре раза, до 37 процентов. Это рекордный показатель за все время исследований Deloitte, которые проводятся с 2015 года. До этого максимум был зафиксирован в 2016 году и равнялся 30 процентам.

Максимальное количество негативных оценок приходится на производственный сектор (50 процентов, рост в пять раз), в компаниях с выручкой до 5 миллиардов рублей и с численностью сотрудников до 100 человек.

При этом, финдиректора российских компаний более пессимистичны, чем иностранцы. К оптимистичным оценкам выше среднего склонны представители телекоммуникаций, медиа и технологий, а также компании с выручкой от 5 до 25 миллиардов рублей.

80 процентов опрошенных ожидают негативных последствий от повышения ставки НДС с 18 до 20 процентов. На втором месте идут антироссийские санкции, они беспокоят 70 процентов представителей бизнеса.

Впервые негативные ожидания стали преобладать на позитивными (31 процент) и нейтральными (32 процента). В предыдущих опросах преобладали нейтральные прогнозы, а в 2017 году лидировали оптимисты.

Ранее исследование банк HSBC показало, что оптимизм российских компаний по поводу перспектив международной торговли оказался ниже, чем в среднем по миру.

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