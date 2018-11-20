Вице-капитан «Ливерпуля» согласился на детектор лжи и соврал

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прошел проверку на детекторе лжи и соврал юным игрокам из клубной академии в ответе на несколько вопросов. Видеозапись опубликована на клубном YouTube-канале.

Голландец, которого команда назначила вице-капитаном, сказал, что никогда не ел козявки, однако детектор загорелся красным. Также он признался, что жульничал во время тестов в школе и что выщипывает брови. Тем не менее дети в конце объявили ван Дейку, что он прошел испытание.

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