За фото с Роналду и голым футболистом пришлось извиниться

Защитник «Милана» Рауль Беланнова в Instagram извинился перед капитаном туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини за его обнаженное фото, распространившееся в социальных сетях.

18-летний итальянец после матча 12-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Ювентусом» сфотографировался в раздевалке с нападающим туринской команды Криштиану Роналду, а в этот кадр попал переодевавшийся Кьеллини.

По словам Беланновы, он не распространял снимок. «Я глубоко извиняюсь за фото, которое появляется в социальных сетях в последнее время. Прежде всего, приношу извинения Джорджо Кьеллини. Я не хотел, чтобы так получилось. Уверяю его и болельщиков в том, что я просто хотел сделать фото с великим чемпионом Роналду, но ничего не публиковал в социальных сетях. Сожалею, что я поделился этим фото с друзьями», — написал футболист.

«Ювентус» выиграл у «Милана» со счетом 2:0, мячи забили Марио Манджукич и Роналду.

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